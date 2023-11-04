Чернышенко рассказал о развитии нацпроекта по туризму в России

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко рассказал о нацпроекте "Туризм – индустрия гостеприимства" на выставке-форуме "Россия", которая сегодня открылась на ВДНХ.