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Чернышенко рассказал о развитии нацпроекта по туризму в России

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко рассказал о нацпроекте "Туризм – индустрия гостеприимства" на выставке-форуме "Россия", которая сегодня открылась на ВДНХ.

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