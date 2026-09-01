Учёные установили количественное ограничение на распространённость «звёздных двигателей»

Устойчивое ускорение, совместимое с работой такой технологии, может наблюдаться не более чем у 12 объектов на миллион Данные космической миссии Gaia позволили впервые оценить, насколько распространёнными могут быть «звёздные двигатели» — гипотетические технологии, способные передавать импульс звезде и постепенно менять её движение.
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