Учёные установили количественное ограничение на распространённость «звёздных двигателей»

Устойчивое ускорение, совместимое с работой такой технологии, может наблюдаться не более чем у 12 объектов на миллион Данные космической миссии Gaia позволили впервые оценить, насколько распространёнными могут быть «звёздные двигатели» — гипотетические технологии, способные передавать импульс звезде и постепенно менять её движение.