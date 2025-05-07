«Железный Феликс»: как Дзержинский получил своё прозвище на самом деле

По официальной версии Феликс Дзержинский стал «Железным Феликсом» за несгибаемую волю и храбрость. Основатель чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюционерами и в самом деле имел стальной характер, но вот прозвище к нему прицепились после курьëзного случая.
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