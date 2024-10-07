Путин проведёт день рождения на рабочем посту

Главе государства 7 октября исполняется 72 года.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин встретит свой день рождения 7 октября в рабочей обстановке, ему предстоит провести ряд рабочих встреч и переговоры с лидерами СНГ.
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