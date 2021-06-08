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Скверный анекдот, или Как НАТО готовится защищать Эстонию от России

Пару дней назад в Эстонии на станции Йыгева неподалёку от российской границы по просьбе законопослушных эстонских пассажиров задержали и сняли с поезда шестерых пьяных британских солдат, которые не только шумели, но и вели себя весьма агрессивно.

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