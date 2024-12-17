Госбанки снова повысили ставки по депозитам накануне решения ЦБ

ВТБ и Сбербанк повысили ставки по депозитам перед решением ЦБ о ставке 20 декабря (текущая 21%). Таким образом, ВТБ с 17 декабря повысил ставки по вкладам на 3 месяца до 23,7% годовых, на 6 месяцев – до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов, сообщил банк.
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