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Сатановский назвал имя человека, которому Россия «обязана» проблемами с Украиной и коллективным Западом

Сатановский назвал имя человека, которому Россия «обязана» проблемами с Украиной и коллективным Западом

  Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» назвал имя человека, которому Россия «обязана» проблемами с Украиной и Западом.

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