Сбербанк назвал пиковый день звонков мошенников

Злоумышленники чаще всего атакуют россиян по вторникам, на этот день приходится каждый пятый звонок, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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