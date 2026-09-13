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FiNE NEWS

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Российские легкоатлеты обратились в ООН и МОК с просьбой о допуске к соревнованиям

Российские легкоатлеты обратились в ООН и МОК с просьбой о допуске к соревнованиям

Российские легкоатлеты обратились к Организации Объединённых Наций (ООН) и Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о допуске к международным соревнованиям.

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