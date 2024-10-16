Mash: семья погибших в Охотском море обвинила госструктуры в халатности

Родственники отца и сына Пичугиных, погибших в Охотском море, обвинила госструктуры в халатности. По мнению семьи, причиной трагедии стали действия властей, которые не справились со своими обязанностями, сообщил Telegram-канал Mash.
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