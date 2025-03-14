20+ человек, которые однажды рискнули на кухне и получили неожиданный результат

Настоящие кулинарные гении встречаются не только в престижных ресторанах, но и среди нас. Кто-то из них готовит дома, кто-то угощает друзей, а их блюда настолько восхитительны, что хочется до последней капли собрать соус с тарелки и умолять о рецепте.