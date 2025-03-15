Талантливый человек талантлив во всем.Именно так можно описать нашего коллегу – оператора-монтажера РИА Новости Крым Михаила Макеева, который на днях принял участие в кулинарном турнире среди крымских СМИ и блогеров в Ялте.
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