Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Максим Тришин, когда же ты засранец, научишься постить проверенную  инфу? Ты же,падаль,уже не первый раз такими "ново...В Северодвинске ч...
  • Андрей Матвеев
    Ну вот полностью согласен с Иваном.Обращение к Белоу...
  • Махамбет Толеугазин
    Какая Колыма? Разжаловать в рядовые в штрафники  и на передок в первые ряды, не хай на Курщине смывают свой позор кро...Алаудинов резко в...

Генпрокуратура требует изъять офисное здание замглавы МЧС по Кубани Симоненко

Генпрокуратура требует изъять офисное здание замглавы МЧС по Кубани Симоненко

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в собственность государства здание, принадлежащее заместителю начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх