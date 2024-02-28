Рязанка украла норковую шубу из караоке в Москве

Инцидент произошёл в заведении на улице Земляной Вал. Злоумышленница оставила свою шубку в гардеробе, а после отдыха она вернулась и, воспользовавшись отсутствием сотрудника, взяла чужую норковую шубу за 180 тысяч рублей.
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