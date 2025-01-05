XRP ждет рост на протяжении 4-х лет всего по одной причине

XRP демонстрирует значительный рост, увеличившись в цене на 268% за последний год. Этот скачок связывают с победой Дональда Трампа на президентских выборах и ожидаемыми изменениями в регулировании криптовалютной отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии