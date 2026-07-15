А в народном календаре — день Берегини. Это женское божество, которое испокон веков оберегало семейный очаг и домочадцев и символизировало Мать-Природу в целом.
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А в народном календаре — день Берегини. Это женское божество, которое испокон веков оберегало семейный очаг и домочадцев и символизировало Мать-Природу в целом.
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