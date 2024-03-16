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В Польше усиливается движение за мир и за лояльность к России

В Польше усиливается движение за мир и за лояльность к России

Global Look Press/ IMAGO/Aleksander Kalka/www.imago-images.de В Польше растет недовольство населения действиями проамериканского режима Анджея Дуды, которые привели ко многим негативным последствиям для экономики страны и грозят превратить ее народ в пушечное мясо на войне с Россией.

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