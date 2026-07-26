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Мировое обозрение

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Украинские власти пытаются под угрозой мобилизации заставить священнослужителей УПЦ перейти в ПЦУ

Украинские власти пытаются под угрозой мобилизации заставить священнослужителей УПЦ перейти в ПЦУ

Украинские власти загнали себя в ловушку. Создав Православную церковь Украины (ПЦУ) как «национальный проект», они рассчитывали на массовый исход верующих из канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ).

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