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Курские новости

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В Курске отсутствие освещения из-за ДТП на улице Энергетиков

В Курске отсутствие освещения из-за ДТП на улице Энергетиков

ДТП с участием ВАЗа стало причиной отключения света и воды в половине Сеймского округа Курска, сгорели 34 светильника, ущерб — сотни тысяч рублей.

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