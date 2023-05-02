Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dash45
    Они Власть. Им решать, а не призывать.Депутат Госдумы п...
  • Владимир Карпов
    Пока наши дипломатично блеют, нас жёстко оплёвывают все, кому не лень ...!!! И это вместо того, чтобы самим бить Запа...Маразм крепчал: В...
  • Александр Лагуткин
    Вы, европидарасы, уже забыли, что  уже случалось с немецкими танками на исконно русских землях. Если ума не прибавитс...«Русские хотят ун...

Просрочена одна из дат анонсированного украинского контрнаступления

Просрочена одна из дат анонсированного украинского контрнаступления

Просрочена одна из ранее анонсированных украинским режимом дат контрнаступления. В качестве такой даты называлось 30 апреля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх