Лавров заявил о ведении Западом войны против России через Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 июля в интервью ТАСС заявил, что западные государства с разной степенью остроты ведут войну против России через Украину, поставляя ей самые современные виды вооружений и провоцируя конфликт.
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