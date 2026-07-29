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Регионы России

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Лавров заявил о ведении Западом войны против России через Украину

Лавров заявил о ведении Западом войны против России через Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 июля в интервью ТАСС заявил, что западные государства с разной степенью остроты ведут войну против России через Украину, поставляя ей самые современные виды вооружений и провоцируя конфликт.

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