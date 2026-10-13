Депутат перечислил, кто может получить бесплатный участок

Семьи с тремя и более детьми, женщины со званием «Мать-героиня», Герои России, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, а также Герои Труда России могут получить бесплатный земельный участок, сообщил депутат Госдумы Александр Аксёненко.
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