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Депутат перечислил, кто может получить бесплатный участок

Депутат перечислил, кто может получить бесплатный участок

Семьи с тремя и более детьми, женщины со званием «Мать-героиня», Герои России, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, а также Герои Труда России могут получить бесплатный земельный участок, сообщил депутат Госдумы Александр Аксёненко.

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