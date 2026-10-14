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Царьград

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В Подмосковье автомобиль пробил стену здания у станции Голицыно и попал на видео

В Подмосковье автомобиль пробил стену здания у станции Голицыно и попал на видео

Машина оказалась под обломками после ДТП у станции Голицыно.В Голицыно Одинцовского городского округа автомобиль врезался в здание магазина и повредил припаркованную машину.

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