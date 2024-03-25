Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий
    Эти мрази и на зоне долго не проживут. Они также  погубили и детей, а за детей у братвы пощады нет.«Это я»: силовики...
  • radiofree RF
    Этим нелюдям нельзя давать пожизненный срок,для них это будет подарком,только смерть.Отмените мораторий на смертную к...«Это я»: силовики...
  • Владимир Моргунов
    ЛОПНУЛ ГНОЙНИК, ИМЯ КОТОРОМУ КОРРУПЦИЯ С МИГРАНТАМИ. СКОЛЬ ОПАСЕНИЙ ВЫСКАЗАНО В ЛЕНТЕ И НЕ ТОЛЬКО !!! И ЧТО, ДОЖДАЛИС...Убивать людей. Вс...

Одесса под ударом "Гераней": Масштабная атака по энергосистеме "У". Рой идет на Николаев

Одесса под ударом "Гераней": Масштабная атака по энергосистеме "У". Рой идет на Николаев

Серия крупных взрывов прогремела в Одессе и области. Местные власти сообщили о сильном повреждении энергетической структуры региона.

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