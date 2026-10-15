Европа озабочена: уже не знает, какими бы ещё путями перекрыть экспорт российского продовольствия в другие страны! А ведь не так давно у нас подобных «проблем» быть не могло: лет 20 назад наша страна сама закупала – и мясо, и пшеницу… Многие ещё помнят знаменитые «ножки Буша», которые США нам отправляли в девяностые годы в качестве гуманитарной помощи.