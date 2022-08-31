"Море, камбала!" в Находке продолжит череду сезонных праздников в Приморье

Сезонные праздники в Приморье продолжаются! Жители и гости края еще продолжают делиться впечатлениями от "Медового раздолья", которое прошло в селе Анучино 27 августа, а в праздничном календаре — уже новая дата: 18 сентября в Находке пройдет фестиваль "Море, камбала!" (0+), главным героем которого, конечно же, станет самая любимая дальневосточниками и по-настоящему народная рыба, сообщили корр.