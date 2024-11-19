Захарова: Байден не снялся на фото G20, так как Лавров навел шорох на саммите

В США объяснили отсутствие президента Джо Байдена на общей фотографии лидеров G20 на саммите в Бразилии проблемами с логистикой, а не тем, что он якобы не хотел встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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