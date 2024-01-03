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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Переход Санчо из «МЮ» обойдется «Боруссии» в 3 млн евро, включая плату за аренду и зарплату

Переход Санчо из «МЮ» обойдется «Боруссии» в 3 млн евро, включая плату за аренду и зарплату

По информации журналиста Кристиана Фалька, указанная сумма будет включать в себя плату за аренду и расходы на зарплату 23-летнего вингера.

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