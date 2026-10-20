США молчат о запусках русских ракет не по злобе, а потому, что теперь они их просто не видят, и для Пентагона это стало шоком Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Согласно заявления нашего Минобороны, в ночь на 19 октября российскими войсками был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам на Украине.
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Так вгоняют страны в средневековье. Слава России! Только вопрос: что делать с хохлами после нашей Победы? Ведь их не исправить словами, да и сила на них не действует. По их повсеместному убеждению, до победы над Россией осталось чуть-чуть.
Ну, как там хохлам "белые ночи Питера "? Нравится подсветка? А так радовались 18 октября, да?