США молчат о запусках русских ракет не по злобе, а потому, что теперь они их просто не видят, и для Пентагона это стало шоком Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Согласно заявления нашего Минобороны, в ночь на 19 октября российскими войсками был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам на Украине.