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Русская весна

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Нанесены удары по объектам логистики врага в Харьковской и Днепропетровской областях (ФОТО)

Нанесены удары по объектам логистики врага в Харьковской и Днепропетровской областях (ФОТО)

Нанесены удары по объектам логистики врага в Харьковской и Днепропетровской областях. В Изюме Харьковской области нанесён удар по объекту транспортно-логистической компании Delivery, который использовался для доставки и хранения военных грузов, БПЛА и комплектующих к ним.

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