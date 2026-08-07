Нанесены удары по объектам логистики врага в Харьковской и Днепропетровской областях (ФОТО)

Нанесены удары по объектам логистики врага в Харьковской и Днепропетровской областях. В Изюме Харьковской области нанесён удар по объекту транспортно-логистической компании Delivery, который использовался для доставки и хранения военных грузов, БПЛА и комплектующих к ним.
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