300 нижегородцам оформили магазины на маркетплейсах в рамках проекта «Маркетплейс»

Магазины на маркетплейсах оформили для 300 участников обучающей программы «Маркетплейс». Обучение провел нижегородский центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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