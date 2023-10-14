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Диетолог Макарова: в веганской диете недостаточно белков для детского развития

Диетолог Макарова: в веганской диете недостаточно белков для детского развития

Заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова заявила, что веганские рационы не могут полностью обеспечить потребности растущего детского организма в белке и других необходимых для роста тканей, формирования иммунной системы и развития мышц микронутриентах.

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