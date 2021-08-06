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Велосипедистка ЦСКА завоевала «бронзу» Олимпиады-2020 в «мэдисоне»

Велосипедистка ЦСКА завоевала «бронзу» Олимпиады-2020 в «мэдисоне»

Сегодня на Олимпийских играх в Токио были разыграны награды в соревнованиях по велоспорту на треке. Велосипедистка ЦСКА Мария Новолодская стала обладательницей «бронзы».

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