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Потерял «Дискотеку Аварию», друга и двух жен. Чем живет Николай Тимофеев

Потерял «Дискотеку Аварию», друга и двух жен. Чем живет Николай Тимофеев

Целых 22 года артист выступал с группой, которую основал с Алексеем Рыжовым. Дружба закончилась одновременно с уходом Николая Тимофеева из «Дискотеки Аварии», ведь музыканты погрязли в судах за авторские права на песни коллектива.

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