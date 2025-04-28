Деревянные герои Калевалы получили защиту от непогоды Сквер в Лахденпохье преобразился после обновления «Чистый город» подарил вторую жизнь деревянным скульптурам Лавки и скульптуры в сквере Калевала засияли новыми красками Карельский эпос в дереве теперь сохранится на долгие годы Запись «Чистый город» подарил вторую жизнь деревянным скульптурам Лахденпохьи впервые опубликована на сайте karelia.
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