Деревянные герои Калевалы получили защиту от непогоды Сквер в Лахденпохье преобразился после обновления «Чистый город» подарил вторую жизнь деревянным скульптурам Лавки и скульптуры в сквере Калевала засияли новыми красками Карельский эпос в дереве теперь сохранится на долгие годы Запись «Чистый город» подарил вторую жизнь деревянным скульптурам Лахденпохьи впервые опубликована на сайте karelia.