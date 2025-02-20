В центре электронной вычислительной техники в Москве работают свыше 420 человек

По размеру компания является крупной Более 420 сотрудников работают в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники, на территории которого произошел пожар, свидетельствуют данные «БИР-Аналитик».
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