Лева* из «Би-2» переписал 3-комнатную квартиру в Москве на жену

Лева* из группы «Би-2» по всей видимости переписал свою трехкомнатную квартиру в Москве стоимостью 35 миллионов рублей на свою жену, вместо того чтобы ее продать, как он ранее заявлял, информирует Telegram-канал Mash.
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