Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    А времена татаро-монгольского ига...  так мы же тогда разрознены были и сами друг с другом воевали, потому и слабы бы...Лавров вызвал нед...
  • Вадим Лебедев
    Я и не злюсь на них.  Деградируют по-тихоньку, а могли бы ещё, много что миру, хорошего дать...Лавров вызвал нед...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Похоже никто в перемирии не заинтересован, а это означает, что военные действия Россия будет вести до самого момен...Лавров: Рютте нас...

Лева* из «Би-2» переписал 3-комнатную квартиру в Москве на жену

Лева* из группы «Би-2» по всей видимости переписал свою трехкомнатную квартиру в Москве стоимостью 35 миллионов рублей на свою жену, вместо того чтобы ее продать, как он ранее заявлял, информирует Telegram-канал Mash.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх