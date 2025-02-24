Евросоюз согласовал отключение еще 13 банков от системы SWIFT

Европейский союз в рамках 16-го пакета санкций в отношении России предполагает отключить 13 региональных банков от системы международных платежей SWIFT, а также ввести меры против 74 судов «теневого» флота, участвующих в транспортировке российской нефти, говорится в заявлении Еврокомиссии.