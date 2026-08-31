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Пункт-А

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Неукротимый пожар на севере Астраханской области вынудил власти расселять людей по гостиницам

Неукротимый пожар на севере Астраханской области вынудил власти расселять людей по гостиницам

После экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр города Александр Сиваков констатировал невозможность оперативно локализовать пожар.

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