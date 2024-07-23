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Военные новости ★ спецоперация

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США приняли новую стратегию по Арктике, прикрываясь «потенциальной угрозой» со

США приняли новую стратегию по Арктике, прикрываясь «потенциальной угрозой» со стороны России Соединенные Штаты приняли новую стратегию по Арктике, документ подготовили и обнародовали в Пентагоне.

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