Кабмин поднимет именные стипендии для студентов и аспирантов

Председатель Правительства Михаил Мишустин осмотрел новые учебный и досуговый корпуса и встретился с молодыми учёными и преподавателями одного из образовательных учреждений в Новосибирске, сообщает корреспондент УтроNews.
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