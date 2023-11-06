Наталью Поклонскую пытались спасти из украинского плена. Пришлось делать заявление

Некий американец намеревался в одиночку противостоять украинцам и собирал деньги на крупный выкуп. В общем, это могло бы стать идеей для блокбастера - забирайте, режиссёры, не благодарите! Как говорится, самые лучшие истории, они из жизни.
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