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Минтранс анонсировал запуск автодвижения между Приморьем и КНДР

Минтранс анонсировал запуск автодвижения между Приморьем и КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ФедералПресс. Во Владивостоке, на полях Восточного экономического форума, глава Министерства транспорта Российской Федерации Андрей Никитин сделал важное заявление о развитии двусторонней транспортной инфраструктуры.

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