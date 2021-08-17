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Теперь правонарушения ПДД будут фиксировать дроны

Теперь правонарушения ПДД будут фиксировать дроны

Теперь правонарушения ПДД будут фиксировать дроны Мария БестужеваРеформа ГИБДД не стоит на месте. Заботясь о безопасности дорожного движения, сотрудники организации постоянно придумывают что-то новое, включают в работу современные технологии.

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