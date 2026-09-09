Honor Magic 9 получит 500-мм телеобъектив — дизайн флагмана раскрыли до премьеры

Компания готовит серию Magic 9 к презентации 28 сентября Honor официально раскрыла дизайн и некоторые возможности серии Magic 9, премьера которой состоится в Китае 28 сентября.
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