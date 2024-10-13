В Новоаннинском районе определили лучшего по ловле хищной рыбы На пруду "Гоголичев" выясняли, кто лучше всех ловит хищную рыбу на спиннинг с лодок.
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В Новоаннинском районе определили лучшего по ловле хищной рыбы На пруду "Гоголичев" выясняли, кто лучше всех ловит хищную рыбу на спиннинг с лодок.