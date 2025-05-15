Экономист спрогнозировала снижение цен на аренду квартир в России

В России аренда городских квартир в среднем может снизиться до 5% в связи с началом отпусков. Об этом 14 мая сообщила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.
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