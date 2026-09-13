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RT Russia

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Песков назвал новое заявление Зеленского эскалационным

Песков назвал новое заявление Зеленского эскалационным

Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре выдержаны в эскалационном стиле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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