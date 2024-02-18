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Депутат Бабашов назвал взятие Авдеевки настоящим подвигом

Депутат Бабашов назвал взятие Авдеевки настоящим подвигом

Взятие Авдеевки под контроль стало настоящим подвигом российских военных. Об этом в воскресенье заявил член Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов.

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