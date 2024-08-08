Mars Express запечатлел регион, в котором в древности находилось крупнейшее марсианское озеро

Карта региона Каралис Хаос / © ESA / DLR / FU Berlin В далеком прошлом Красной планеты, примерно 3,7 миллиарда лет тому назад, по ее поверхности текли потоки воды, которые образовывали постоянные водоемы.
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